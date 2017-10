Anguita suscribe la postura del Frente Cívico: "Paz y diálogo, ni DUI ni 155, que la ciudadanía tome la palabra"

El histórico dirigente de IU y promotor del Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM), Julio Anguita, ha afirmado este viernes que, ante la situación en Cataluña, él asume como propia la postura defendida en el manifiesto redactado por "catalanes miembros del Frente Cívico", y mediante el que demandan "paz y dialogo, ni DUI ni 155, que la ciudadanía tome la palabra".

Por su parte, "el Gobierno de la Generalitat, encabezado por Puigdemont, que no fue candidato a presidente en las últimas elecciones planteadas como plebiscitarias y no obtuvo la mayoría absoluta de votos, se está amparando en la llamada a la soberanía popular para encubrir su corrupción, sus continuos recortes y su sometimiento a la lógica de la Comisión Europea de destrucción de derechos sociales y laborales".

Por eso, para el FCSM, "el pueblo de Cataluña no puede ser la carne de cañón que pague la incapacidad de uno y otro gobierno para resolver los problemas que con sus acciones y omisiones han generado. Los efectos de la represión no deben ser utilizados para justificar una nueva escalada de confrontación que profundice la fractura social dentro de Cataluña y entre los pueblos de España. No necesitamos más represión, ni mártires en ningún bando, sino más democracia".

En consecuencia, el FCSM exige en su manifiesto "que el pueblo tenga la palabra", teniendo en cuenta que la consulta del 1-O "no ha tenido garantías democráticas", con lo que "no puede ser vinculante y, por tanto, no es aceptable ningún tipo de Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y exigimos que esta se detenga. Además no se puede ignorar que tendría graves efectos económicos, sociales y políticos".