Ander Gil (PSOE) sobre si Puigdemont comparece en el Senado: "Sería deseable, cuando antes lo haga mejor"

Considera una "excelente idea" trasladar el Senado a Cataluña pero avisa de "no caer en el error" de querer contentar a los nacionalistas

Por otro lado, el socialista ha lamentado que el Gobierno haya "empezado a decir otra cosa distinta" de lo que había "hablado" con el PSOE, en referencia a que el Gobierno ha señalado que no paralizará el artículo 155 ni siquiera si el presidente autonómico convoca unos comicios: "El Gobierno y el propio Senado tienen la capacidad de paralizar el 155, porque es reversible", ha asegurado, explicando que dentro de las medias a llevar a cabo en Cataluña pactadas entre el Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos, se recogió esa posibilidad. "Seríamos partidarios de paralizar el 155", ha reiterado.

"Aceptaríamos la renuncia a una declaración unilateral de independencia, que es incompatible con la legalidad, y una convocatoria de elecciones autonómicas dentro del marco constitucional", ha apuntado. En este sentido, preguntado si cambiaría algo que dichas elecciones fueran plebiscitarias, Ander Gil ha zanjado que "es cosa" del Gobierno catalán. Además, en el caso de que se anunciaran unas elecciones "de la mano" de la declaración unilateral de independencia, ha incidido que no tendría "ningún valor".

En esta línea se ha mostrado también la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, donde ha añadido que sin una votación en el Parlamento catalán, los socialistas no verían la declaración de independencia válida: "Es como estar embarazados, o se está o no se está, no se está un poquito", ha ironizado.