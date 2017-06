Andalucía responde a Hacienda que "ha cumplido" con el déficit, el objetivo de endeudamiento y el periodo de pago

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que la comunidad autónoma "ha cumplido con el déficit, con el objetivo de endeudamiento y el periodo medio de pago", en referencia al requerimiento realizado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas por no cumplir con el gasto público.

En respuesta a los periodistas en la inauguración de la V Conferencia Internacional de economía y presupuesto en clave de género, la consejera ha indicado que "en este momento se ha solicitado un plan de equilibrio" al Gobierno central "por la regla de gasto, que es una regla que no compartimos y metodológicamente no sabemos cómo el Gobierno ha realizado los datos para dar o no cumplimiento a las comunidades autónomas".