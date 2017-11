Andalucía prioriza corregir la insuficiencia de recursos en la nueva financiación y evitar "diferencias injustificadas"

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que "lo trascendental" en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es corregir la actual "insuficiencia de recursos que está provocando tensiones territoriales y tensiones políticas", así como evitar "diferencias injustificadas" entre comunidades con la aplicación del modelo vigente.

Según la consejera, el documento elaborado por los expertos sobre el actual modelo ha puesto de manifiesto que la financiación autonómica "es un debate que no está en una esfera política, sino que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos" y también ha evidenciado que "la distribución que se hace actualmente de los fondos, no sólo la bolsa, sino su reparto está provocando diferencias injustificadas entre las diferentes comunidades y que por tanto hay que ajustar mejor la población para que no se dé el efecto de que algunas comunidades al efecto real de la financiación esté perdiendo en nuestro caso 200.000 habitantes que no se financian actualmente con el modelo".