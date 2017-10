Álvarez (UGT) pide a Puigdemont que convoque elecciones y a Rajoy que entonces "respete el autogobierno" catalán

Apuesta por una reforma constitucional para "encontrar un nuevo encaje" territorial y rechaza la DUI y el 155

Álvarez ha señalado que UGT pide "negociación, diálogo y acuerdo" para solucionar la situación de Cataluña y, a continuación, ha solicitado a Puigdemont "que convoque elecciones, que disuelva el Parlament de Cataluña, porque me parece que esa es la situación que debe permitir que la Generalitat de Cataluña pueda mantener intactas todas sus competencias y que el autogobierno de Cataluña no se vea violentado", ha considerado.

Preguntado por si está de acuerdo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución si la Generalitat no convoca comicios autonómicos, el secretario general de UGT ha asegurado que su organización no es partidaria "ni de que el Gobierno de la Generalitat declare la independencia de manera unilateral --ni de ninguna de las maneras--, ni de que se aplique el 155". "A mí nadie me puede obligar a elegir entre lo malo y lo peor", ha afirmado.