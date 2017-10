Alonso afirma que la opción "más razonable" es que el Gobierno vasco busque un acuerdo presupuestario con el PP

EUROPA PRESS

Afirma que no le "parecería mal" incluir la reforma fiscal en el marco de la negociación presupuestaria

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que la opción "más razonable" es que el equipo de gobierno que integran PNV Y PSE-EE busque un acuerdo presupuestario con los populares. Además, ha asegurado que no le "parecería mal" impulsar la reforma fiscal vasca en el marco de la negociación presupuestaria.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente popular ha valorado también las reuniones que este viernes mantendrá el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, con EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP para presentar el proyecto de presupuestos para 2018.

En este sentido, Alonso ha reconocido que el PP acude a la reunión de este viernes a "escuchar", ya que todavía no cuentan con el documento presupuestario que será remitido el lunes la Parlamento.

"Se está en un momento muy inicial e imagino que habrá una negociación larga", ha valorado, para añadir que el Ejecutivo vasco tiene la posibilidad de ratificar las cuentas con EH Bildu, con PP, con Elkarrekin Podemos "o vamos a la prórroga".

A su juicio, la opción "más razonable" es que el equipo de gobierno que integran PNV y PSE busque un acuerdo con el Partido Popular ya que una prórroga sería "un fracaso del gobierno", y "lo importante es que se pueda garantizar una estabilidad que impulse el crecimiento en Euskadi".

"DERIVA RADICAL"

En este sentido, ha considerado que el resto de posibilidades implicaría el apoyo de grupos que quieren que "nos deslicemos a una deriva radical y eso es lo peor que nos podría ocurrir".

Alonso ha recordado además que los PGE no se han presentado por parte del Ejecutivo central por lo que el PP negociará únicamente "los presupuestos vascos por la situación en Euskadi", ya que "no hay una negociación en el Congreso".

"Nosotros no tenemos una situación de necesidad que pueda venir de fuera. Nos preocupa lo que pasa en Euskadi. Lo que es fundamental es que haya estabilidad y lo que se da en Cataluña afecte de la menor manera posible en Euskadi", ha valorado.

Respecto a las posibles exigencias del PP vasco para negociar las cuentas, ha indicado que el "marco debe ser el de la apuesta por la estabilidad", en contraposición a lo que se vive en Cataluña.

"A partir de ahí tenemos nuestras propias necesidades en Euskadi. La reforma fiscal era la primer gran reforma comprometida por el Gobierno y no ha sido capaz de sacarla adelante lo que no quiere decir que no sea necesaria", ha afirmado.

En su opinión, los datos de la EPA conocidos este jueves muestran que "todavía necesitamos una política de incentivos" ya que el País Vasco tiene una "oportunidad para impulsar con más fuerza el crecimiento y que las empresas puedan venir y mejorar el empleo".

"El Gobierno debiera tener capacidad de reformas. Ha fallado en la primera, pero no hay que abandonar el objetivo de que se pueda hacer. No me parecería mal que eso se pudiera impulsar en el marco de una negociación presupuestaria, pero hay otras reformas urgentes como la educativa o en el modelo de protección social", ha detallado.

De este modo, ha considerado que muestra "poca ambición" conformarse con los cambios fiscales acordados hasta el momento por PNV y PSE y, por contra, "es necesario una reforma fiscal". "Sería importante avanzar. No es razonable que nuestras empresas paguen tres veces más que en el territorio de régimen común. En 2013 y 2014 se subieron los impuestos a los ciudadanos, a los que se les pidió un esfuerzo y ahora que crece la recaudación me parece de justicia devolver ese esfuerzo", ha expresado.

Alonso ha lamentado además que el endeudamiento vaya a subir este año y ha reconocido que habrá que ejercer "cierta austeridad en algunas partidas" y "fomentar más la inversión".

"Entiendo que el Gobierno Vasco es diverso ya que hay dos partidos y porque en el PNV hay dos visiones pero intentaremos inclinar la balanza hacia la posición que nos parece de mayor incentivo", ha expresado.

CATALUÑA

Por último, y en referencia a posibles similitudes entre Euskadi y Cataluña, ha señalado que en el País Vasco existe "un partido radical que es EH Bildu que quiere que nos lancemos a un proceso como Cataluña", así como a "una fuerza política abiertamente populista", en referencia a Podemos.

"Disponen también de su propia plataforma tipo ANC que no está muy activada, pero está ahí", ha afirmado en referencia a Gure Esku Dago, al tiempo que ha recordado que el Plan Ibarretxe "también dividió y llevó a un callejón sin salida".

Por todo ello, ha considerado que "hay ingredientes que nos obligan a ser cautelosos". "No me gusta que en el Parlamento vasco se apoyara el 'procés' catalán con los votos de PNV, Podemos y EH Bildu. La situación no tiene que ver con la de Cataluña, pero la gente aquí ha sufrido mucho", ha concluido.