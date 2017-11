Alonso confía en que se produzca una "reacción de la sociedad catalana para defender su propia convivencia"

El presidente del PP vasco advierte del riesgo de que la plataforma en favor del derecho a decidir Gure Esku Dago se convierta en una ANC vasca

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha confiado en que se dé una "reacción de la sociedad catalana para defender su propia convivencia" y subraya que la solución en Cataluña "pasa por las elecciones, aunque no solo" ya que "todo el daño que se ha hecho durante años no se deshace en un día".

Por lo que se refiere a la situación en Cataluña indica que la solución pasa por las elecciones, aunque "no solo" ya que "todo el daño que se ha hecho durante años no se deshace en un día".

"Gure Esku Dago ahora no tiene fuerza pero dejemos de actuar irresponsablemente, como Unai Rementeria, yendo a votar", afirma en referencia a que el diputado general participara la semana pasada en una de las consultas populares organizadas por la plataforma.

Por otro lado, afirma que su relación con el PNV es "buena" y defiende la propuesta popular de bajar impuestos ya que "viene bien a Euskadi y está en la esencia de los que tenemos, es decir el Concierto Económico". "No puede ser que lo tengamos para pagar más impuestos que en el resto de España. No puede ser porque entonces no competimos", defiende.