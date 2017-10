Alonso (PP) dice que se mantienen abiertos todos los cauces de diálogo con el PNV para los PGE

Pide al lehendakari que "no eche por la borda" el "buen ambiente de concordia en Euskadi" contagiándose de lo que ocurre en Cataluña

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Alonso ha señalado que el momento "tan extraordinario" que se vive con el proceso independentista en Cataluña, ha aplazado las negociaciones sobre las cuentas públicas. No obstante, no ha dado por perdidos los votos del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, ni ha negado de antemano los suyos para las Cuentas vascas. "Ya veremos", ha dicho.

Respecto a las ofertas de mediaciones en el conflicto catalán por parte del PNV, Alfonso Alonso ha indicado que "no es momento de mediaciones". "Ortuzar quiere mediar, los obispos.., aquí todo el mundo quiere mediar. No es momento de buscar esos protagonismos. Este Gobierno no necesita mediadores. Hay unos representantes del Estado en Cataluña que se han situado al margen de la ley y tienen que rectificar esa posición, y eso no necesita mediadores. Un Estado no puede funcionar bajo la amenaza de chantajes", ha aseverado.