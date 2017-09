Alonso advierte de que el PP sólo seguirá colaborando con el PNV si evita "aventuras" soberanistas como la catalana

Avisa de que si los 'jeltzales' no cumplen sus "compromisos" en materia fiscal, será "imposible" reeditar el acuerdo sobre las Cuentas vascas

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que le gustaría seguir adelante con la "senda" de colaboración entre su partido y el PNV, aunque ha advertido al lehendakari de que reeditar los acuerdos alcanzados en los últimos meses no será posible si se embarca en "aventuras" soberanistas como la de Cataluña o la del 'Plan Ibarretxe', y si no "cumple" los compromisos asumidos con el Partido Popular en materia fiscal.

Alonso ha denunciado que el proceso independentista impulsado por las instituciones catalanas es "una aventura secesionista", que "incumple" la ley, "fractura la sociedad" y crea una "enorme tensión". El dirigente 'popular' ha avisado de que dicho proceso no sólo afectaría a la "pertenencia" de Cataluña a España, sino que también pone en riesgo la presencia de Cataluña en la UE.

"Me gustaría que esa senda siguiera en el futuro", ha asegurado. No obstante, ha advertido de que existen "riesgos". Por ese motivo, ha emplazado al PNV y al Gobierno Vasco a no embarcarse "en aventuras como la de Cataluña o como la que vivimos con Ibarretxe", ya que "hay que "preservar la estabilidad, el buen ambiente y el clima de estabilidad".