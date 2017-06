Alexis Marí (Cs): "Qué prisa tienen algunos por dar papeleta a los compañeros que no piensan igual"

EUROPA PRESS

El diputado y exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Alexis Marí, a quien este lunes la portavoz de la Ejecutiva del partido, Inés Arrimadas, le pidió que deje su acta si no se siente representado por el partido, ha asegurado: "Qué prisa tienen algunos por dar papeleta a los compañeros que no piensan igual. Pero oye, será la nueva política y yo no me he enterado".

Así lo ha señalado en su cuenta de Twitter refiriéndose a las palabras de Arrimadas, quien manifestó que entiende "que pueda haber pequeñas discrepancias", pero "cuando uno está abiertamente en contra de lo que deciden los afiliados y de la línea (política) que democráticamente se ha elegido, creo que lo único que le queda es abandonar los cargos públicos que en su día consiguió defendiendo las siglas y el programa de Cs".

"¿Siglas o programa? Esa es la reflexión que debería hacer alguna compañera", ha apuntado en la misma red social Marí, que también ha retuiteado un comentario en el que se plantea a Arrimadas que, en lugar de pedir su marcha, atienda lo que el exportavoz en Corts dice y por qué pide lo que pide.

Marí fue apartado del cargo el pasado 24 de abril, tras expresar su disconformidad con el trato que había recibido su comunidad autónoma en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, apoyados por Cs en el Congreso, siendo sustituido por Mari Carmen Sánchez.

La pasada semana Marí fue especialmente crítico con el hecho de que Cs y PP impidieran incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una ayuda de 37 millones para el transporte metropolitano de València y se preguntó "quién puede defender que estamos defendiendo los intereses de todos los valencianos", para agregar: "Hoy por hoy subo a un ascensor y si llevo la carpeta de Cs la escondo, nadie se lo puede creer".