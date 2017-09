Alcalde Sevilla rechaza términos "que introducen desigualdad" en el debate tras la propuesta de nación de Sánchez

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha rechazado este lunes términos que "introducen desigualdad o injusticia" en el debate territorial, todo después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicara la semana pasada que su concepto de "nación de naciones" asegurando que además de España, que es una nación "no sólo un Estado", en términos históricos también tendrían esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia.

"Todo lo que en términos terminológicos introduzca desigualdad o injusticia, Andalucía no lo va a compartir", ha afirmado Espadas durante el coloquio que se ha celebrado tras el desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, en el que ha intervenido.

Entretanto, Espadas ha asegurado que Andalucía "no va a estar presenciando situaciones que no sean las justas y las que nos hemos ganado con un desarrollo en la etapa democrática coherente en el marco de las autonomías en España". "Andalucía no va a renunciar a estar donde tiene que estar, y también mejor financiada en el debate autonómico", ha agregado.