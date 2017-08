Albiol ve válida la suspensión de la autonomía para evitar el "golpe de Estado" en Cataluña pero como recurso extremo

Cree que lo han presentado para tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación del sábado

También se ha mostrado convencido de que la ley no entrará en vigor porque "el Gobierno no permitirá que en Cataluña se violente la democracia y el estado de derecho", y porque cree que el Tribunal Constitucional (TC) la suspenderá.

Además, ha cuestionado que JxSí y la CUP tramiten la ley en la Mesa del Parlamento catalán y la presenten en el pleno de la Cámara, como de momento no han hecho con la ley del referéndum: "No nos los creemos, son conscientes de que si dan un paso en falso las instituciones de derecho actuarán sin ningún tipo de contemplación ni miramiento. No se atreven porque temen a las consecuencias".