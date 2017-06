Cree que la convocatoria la firmará el Parlament y no Puigdemont y critica a Guardiola, que "cobró dietas millonarias del Estado"

El presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha afirmado este lunes que la respuesta de las instituciones y del PP ante el referéndum será proporcional para garantizar que "no se pueda consumar un hipotético golpe de Estado", como califica al referéndum.

En la rueda de prensa posterior al consejo de dirección del partido, ha afirmado que la respuesta ante el referéndum llegará cuando el Gobierno catalán "pase de las palabras a los hechos", ya que considera que de momento no han materializado ningún avance para el referéndum y que solo ha habido gesticulaciones.

García Albiol ha defendido que esta respuesta "no debe ser únicamente del Gobierno; tiene que ser de todas las instituciones democráticas que garantizan el respeto al Estado de derecho", y que se basará en la firmeza, las ideas claras y la defensa de las libertades en Cataluña, aunque no ha detallado acciones concretas.

Albiol está convencido de que el referéndum no se celebrará y de que la convocatoria del referéndum no la firmará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el Gobierno catalán, para no ser inhabilitados, sino que transmitirán la responsabilidad a la Mesa del Parlament, que "acabarán pagando las consecuencias".