Albiol responde a Iceta que se preocupe por los parados y no por indultar a políticos

Afirma que no le asustan los independentistas porque está acostumbrado a sus "barbaridades"

Albiol, que ha recibido felicitaciones de Rajoy y Xandri por su 50 cumpleaños, ha dicho que los indultos no están en la agenda del PP.

"No me asusta ni me preocupan los independentistas porque estamos acostumbrados a barbaridades de cualquier tipo, pero sí escuchar cómo el candidato socialista decía que estaba dispuesto a estudiar un posible indulto", ha insistido.