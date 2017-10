Albiol dice que el 155 "ya no se puede frenar" aunque Puigdemont convoque elecciones

"No se va a permitir" que la independencia se lleve al pleno

El líder del PP catalán y senador, Xavier García Albiol, ha avisado de que el artículo 155 de la Constitución "ya se ha puesto en marcha y no se puede frenar", aunque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones antes de que el viernes se apruebe previsiblemente la intervención de la autonomía de Cataluña.

"Ya se ha puesto en marcha y ya no se puede frenar. Es un dato objetivo y el viernes se aprobará", ha avisado Albiol en rueda de prensa en el Parlament, al preguntársele si la aplicación es irreversible y si debe culminar en elecciones inmediatas.

Sobre este último punto, ha dicho que no deben convocarse elecciones inmediatas porque estarían "contaminadas políticamente", y por ello defiende que antes debe adoptarse un paquete de medidas para restaurar la normalidad institucional.

De hecho, ha avisado de que "no se va a permitir" que JxSí, la CUP o el Govern lleven 'in extremis' algún tipo de declaración de independencia al pleno monográfico del jueves en el Parlament para dar respuesta al artículo 155 de la Constitución.

Su grupo no ve muy claro la celebración de ese pleno, pero por el momento no puede impugnarse ni recurrirse porque se solicitado para dar respuesta al 155 y no contiene ningún epígrafe que haga referencia a la independencia.