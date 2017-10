Albiol denuncia amenazas de muerte a él y a su familia en redes sociales

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha denunciado varias amenazas de muerte a él y a su familia que le han hecho a través de las redes sociales, han explicado a Europa Press fuentes populares.

"Pueden tener la seguridad que no me van a callar", ha destacado Albiol en su mensaje, después de que este mismo miércoles haya destacado que el PP catalán será la voz de todos los catalanes que no son independentistas y les defenderá.