Albiol insinúa que Puigdemont ha pedido al Gobierno retirar a la Policía de Cataluña y excarcelar a los 'Jordis'

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha insinuado hoy durante su intervención en el Parlamento catalán que Carles Puigdemont habría pedido a Mariano Rajoy como garantía para convocar elecciones que, además de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, retirar a los agentes de Policía y Guardia Civil desplazados en Cataluña y excarcelar a los 'Jordis'.

En este sentido, Albiol ha dicho no entender por qué Puigdemont ha dicho que no convoca elecciones por falta de garantías por parte del Gobierno central, y ha apuntado a cuatro posibles demandas que habría hecho el presidente catalán: no aplicar el 155; retirar los agentes desplazados a Cataluña, abandonar la vía judicial, y excarcelar al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart.