Albiol (PP) acusa a padres de utilizar a sus hijos "como escudos" por intereses políticos

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha afirmado este viernes que parte de los padres en Catalunya han utilizado a sus hijos "como escudos" en defensa de sus intereses políticos e ideológicos, en referencia a las convocatorias para ocupar escuelas y edificios municipales para custodiar los colegios electorales hasta el domingo.

En declaraciones a los medios, Albiol ha considerado que este es "el mejor ejemplo de que una parte de la sociedad catalana está fanatizada", ya que, a su juicio, no hay ninguna razón que justifique la utilización de los menores en defensa de intereses políticos.

"Esto pone encima de la mesa que el radicalismo que en su momento encendió el Govern ha llegado a parte de la sociedad", ha afirmado, y ha llamado a la responsabilidad de los padres para que no involucren a sus hijos en una actividad que ha subrayado que es ilegal.

"Un padre responsable no debería llevar a su hijo a una actividad que no es legal, que no forma parte de las normas de convivencia y que hay un juez que la ha prohibido", ha insistido.