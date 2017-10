Albiol (PP) pide a Trapero que dé "un paso al lado" y deje de liderar a los Mossos

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha pedido este martes al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que dé "un paso al lado" y deje su cargo.

Eso no significa que deba dejar de ser agente ni abandonar su categoría profesional, pero sí dejar de ser el máximo responsable del cuerpo policial, ha precisado.

Albiol aboga por que este paso se haga "con total normalidad" y sin necesidad de que se intervenga desde el Estado, y ha reivindicado que desde el PP se respeta la presunción de inocencia y que por eso se le pide dar un paso al lado y no dimitir o que se le cese.

Albiol ha defendido la decisión de la jueza Lamela porque "no es propio de un país civilizado subirse a un coche de la Guardia Civil y dirigirte a la masa", ha destacado en alusión a las protestas del 20 de septiembre contra las detenciones de altos cargos del Govern por el referéndum del 1 de octubre.

Preguntado por si considera que los encarcelamientos pueden ser un aviso para los políticos independentistas, Albiol ha dicho que no porque Sànchez y Cuixart "no son políticos", pero ha añadido que sí que es un buen ejemplo de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

"No estamos ante la detención de presos políticos porque en España no se hace eso y porque estos señores no son políticos", sino líderes de entidades como tantas hay en Catalunya, ha añadido.