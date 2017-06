Albiol (PP) cree que el Pacte pel Referéndum "deja solos" a Puigdemont y Junqueras

El presidente del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha asegurado que, tras la reunión este martes del Pacte Nacional pel Referéndum, la entidades que acompañaban a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras "les dejan solos con su aventura unilateral".

"Ya no es que no les acompañe una mayoría no independentista, sino que ya no les acompañan las entidades que eran sus compañeras de viaje", ha dicho el presidente popular en una rueda de prensa en referencia al presidente y al vicepresidente de la Generalitat.