Albiol (PP): "Parece que Puigdemont esté buscando que le inhabiliten o detengan"

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sabe que está defendiendo un referéndum ilegal para tensionar al Estado: "Parece que Puigdemont esté buscando que le inhabiliten o detengan".

Si no es así, "este cúmulo de despropósitos no sería comprensible" y Puigdemont no seguiría defendiendo un referéndum que no puede celebrarse porque no es legal y porque no se dispone del operativo material para hacerlo, según él.