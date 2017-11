Albiol avisa que no apoyará a Iceta ni Arrimadas si pactan con Podem: "No se puede gobernar a cualquier precio"

Defiende que el PPC aumente sus apoyos para ser "decisivos" y frenar las "debilidades peligrosas" de PSC y Ciudadanos

El presidente del PP en Cataluña y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha avisado este jueves de que no apoyará ni al socialista Miquel Iceta ni a la candidata Ciudadanos, Inés Arrimadas, si buscan un pacto con En Comú Podem, ya que, según ha dicho, "no se puede gobernar a cualquier precio". En este punto, ha defendido la necesidad de que el PPC aumente su representación para ser "decisivo" porque son "la única fuerza capaz de moderar" las "debilidades peligrosas" del PSC y Ciudadanos con el único objetivo de "ocupar la silla" de la Generalitat.

El líder del PPC ha criticado que en los últimos mensajes de Albert Rivera deje entrever que quiere llegar a algún tipo de un acuerdo con Podemos para poder gobernar, algo que ha calificado de "altamente peligroso". "Gobernar a cualquier precio no es razonable ni aceptable", ha proclamado, para añadir que el presidente del partido naranja "parece no tener claras las ideas".

En esta tesitura, ha defendido la necesidad de que el PPC aumente su representación en las próximas elecciones para ser "decisivos" porque son "la única fuerza capaz de moderar esas debilidades" que pueden tener Miquel Iceta y Albert Rivera buscando el apoyo o la abstención de En Comú Podem. "Esas debilidades son peligrosas y no nos gustan", ha avisado, para recalcar que el PP catalán no va a tener la "tentación" de llegar a acuerdos ni con Podemos ni con ERC.

Después de que Iceta se haya comprometido en que no usará sus votos para hacer presidente a un independentista, el líder del PPC ha dicho que "credibilidad no tiene mucha" porque los votos del PSC ya sirvieron para que en Castelldefels o Badalona se diera la alcaldía a la CUP "con tal de echar al Partido Popular".

"Ciudadanos compite por todo aquello que se mueva", ha enfatizado, para agregar que el PP tiene una ideología, unos principios y unos valores que mantiene en todo momento y que, a diferencia del partido naranja, no cambian "en función de hacia donde va la actualidad política. "No somos lo mismos. Algunos intentarán parecerse a nosotros, pero no son lo mismo. Entre la marca blanca y la original, me quedo con la original", ha dicho.