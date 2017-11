Albiol confiesa que prefiere repetir elecciones en Cataluña en 2018 antes que un Gobierno de ERC y PSC

No descarta repetir elecciones en Cataluña en seis meses porque los intereses de Iceta "chocan" con los de Sánchez

Así se ha pronunciado Albiol en una charla informal con periodistas en Madrid, en un momento en que se empieza a poner encima de la mesa la opción de una repetición electoral si hay un bloqueo para formar gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre. Este mismo jueves, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado que el PSC no hará presidente de la Generalitat a ninguna formación ni candidato que "abrace el secesionismo" ni tampoco a opciones políticas "de derechas".

Según el PP catalán, los socialistas catalanes dan prioridad a un acuerdo con ERC y los 'comunes' de Ada Colau antes que a un pacto con PP y Ciudadanos, pero admiten que ese escenario perjudicaría el discurso del PSOE a nivel nacional y las posibilidades de Sánchez en el resto de España. "Creo que los intereses del PSC chocan con los intereses de Sánchez", ha enfatizado, Albiol, para añadir que en ese "complejo" escenario no se puede descartar una nueva cita con las urnas en seis meses.

Al ser preguntado expresamente si prefiere repetir elecciones o un Govern de ERC, PSC y los 'comunes', en el que los republicanos renuncien a la independencia, Albiol ha respondido rotundo: "El PPC prefiere repetir elecciones". A su entender, no es creíble que el partido que preside Oriol Junqueras vaya a renunciar al independentismo porque en ese caso se tendría que "disolver".

Tras reconocer que cualquier escenario futuro "pasa por el PSC", ha asegurado que el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, está subrayando estos días que el PSC no votará a un candidato independentista, pero ha recalcado que no ha dejado claro si facilitarán con su abstención la investidura de un presidente independentista. "No es lo mismo votar en contra que una abstención que permita un Gobierno de Junqueras", ha aseverado.