Rivera reclama a Puigdemont ir ante la justicia y no dejar "tirados a los suyos"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha reclamado al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que "dé la cara ante la justicia, que no se esconda, que no se excuse, que no deje tirados a los suyos".

"Vamos a llevar en volandas a Inés a la Generalitat " con un Govern autonómico, decente y digno como Cataluña se merece, ha dicho, y ha asegurado que entonces no habrá ni un pueblo donde no haya libertad.

El diputado de Cs en el Congreso Toni Cantó ha pedido no temer al independentismo y ha ironizado sobre que él, Rivera y Arrimadas fueran declarados non gratos: "He hecho el cálculo de las personas de Llavaneres que nos declararon non gratos aquí y son el 3%".