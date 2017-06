El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que los representantes políticos necesitan mantener una buena relación con los medios de comunicación. En concreto, lo ha dicho con palabras más llanas: "Si estás en política y no te llevas bien con los medios, date por jodido".

Rivera ha sido galardonado con el Premio Naranja Especial 2016 por su "accesibilidad a la prensa". "Otro premio no me podían dar si me llaman 'naranjito", ha bromeado el presidente de Ciudadanos durante su discurso tras recibir un premio que ha dedicado a su equipo de comunicación y a "todos los periodistas que trabajan cada día por una profesión que merece la pena", ha defendido. "¡Os necesitamos!", ha dicho dirigiéndose a los profesionales de la comunicación presentes en el acto.