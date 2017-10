Ahora Madrid pide responsabilidad a PSOE y critica a PP y Cs que quieran 'hombres de negro' y la "hostilidad" de Montoro

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha declarado sentirse satisfecho por la aprobación del reformulado Plan Económico-Financiero (PEF) --el tercero a presentar, aprobado en el último día de plazo con los únicos votos positivos de Ahora Madrid y la abstención de la oposición-- para pedir "responsabilidad" al PSOE, rechazar que PP y Ciudadanos quieran 'hombres de negro' en el Ayuntamiento de Madrid y criticar la "hostilidad" del ministro Cristóbal Montoro.

En este PEF reformulado quedan blindadas las políticas públicas, ha insistido el delegado, que ha subrayado que, como ya dijeron en planes anteriores, "no habría recortes". Cuando en abril se rechazó el anterior PEF, el delegado se comprometió a que no se harían recortes: los 238 millones de Acuerdos de No Disponibilidad fueron suplementados en una cantidad superior, por encima de los 407 millones utilizando mecanismos legales. Ahora, de nuevo, se volverán a emplear mecanismos legales para que no haya recortes.

Carlos Sánchez Mato ha subrayado que detestan la legalidad vigente pero aun así la cumplen. "No me gusta ni éste ni ningún PEF porque cumplimos los objetivos. El único PEF que me gusta es el que no existe", ha resumido para, inmediatamente después, afear al PP que no les apoyan por "envidia" al demostrar que se puede amortizar deuda, incrementar inversión y gasto social, en definitiva, "que hay alternativa a las políticas austericidas del PP y de su fiel escudero, Cs".