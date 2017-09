Aguado (Cs) vaticina que el 1-O pasará "sin problemas" y pide elecciones autonómicas "con urnas de verdad"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, confía en que la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en Cataluña "pase sin problemas" y ha pedido elecciones autonómicas catalanas "con urnas de verdad".

Así lo ha manifestado Aguado después de la carrera solidaria 'I Milla, Rompe tus Barreras'. "Confío en que 1-O pase sin demasiados problemas. No habrá referéndum. Y el día 2 y el día 3 los problemas de los catalanes seguirán siendo los mismos, no habrá nada distinto: habrá paro en Cataluña, habrá nuevos casos de corrupción en Cataluña, habrá precariedad en Cataluña y hay que ponerse a solucionar esos problemas", ha instado.

Por otro lado, Aguado ha señalado que la situación catalana ha derivado de que el PP y PSOE "han dejado que llegara hasta este punto". "Lo que tenemos ahora es consecuencia de la política de irresponsables del PP y del PSOE, pero llegados a este punto, me parece que lo primero que hay que hacer es garantizar la ley, garantizar que no se produzca este referéndum, que pienso que no se va a producir, y se convoquen elecciones", ha reclamado.