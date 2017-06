Abren un expediente sancionador al Ayuntamiento de Palma por revelar el uso datos de unas tarjetas VIP de la oposición

La Agencia de Protección de Datos ha abierto un expediente sancionador con 24.000 euros de multa al Ayuntamiento de Palma por revelar los usos de las tarjetas VIP de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) de varios regidores de la oposición.

Así lo ha indicado este lunes el regidor de Movilidad, Joan Ferrer, quien ya ha avanzado que no están dispuestos a aceptar "de buenas a primeras" la sanción y que los servicios jurídicos del Consistorio están estudiando el recurso contra el expediente iniciado tras la denuncia de los grupos municipales popular y Ciudadanos (Cs) en junio de 2016.

La Agencia considera que habían llegado a la opinión pública datos del fichero de la SMAP relativa a fechas y horas del uso de la tarjeta. En este sentido, Ferrer ha defendido que desde el equipo de gobierno entienden que no se ha vulnerado ni infringido la normativa. "No consideramos que se haya hablado de datos privados de personas si no de usos de aparcamientos públicos por parte de regidores", ha dicho.