Ábalos descarta un fotografía de Sánchez con Rajoy y Rivera contra el independentismo porque "no invita a sumar"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este jueves la posibilidad de que su secretario general, Pedro Sánchez, protagoniza una fotografía junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que visualice el frente común contra el independentismo catalán.

"No es necesario", ha señalado Ábalos en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press, "creo que el estado de Derecho tiene que mostrar más fortaleza, no ser solamente parte de un espectro político". Por ello, ha pedido recuperar el "mejor espíritu" de la Constitución de tal modo que todas las formaciones se sientan parte de un mismo proyecto.

Ábalos ha llamado a no repetir fórmulas que "no dan invitación a sumar", por ello ha instado a buscar respuestas que dejen la "puerta abierta a todos". En este sentido, ha apuntado que por encima de estrategias partidistas y electoralistas de estricto carácter político lo que más me alarma en las filas socialistas es la convivencia del día a día.