Ábalos: cuando los populistas hablan de acabar con el régimen del 78, "se refieren a nosotros"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este sábado que cuando los populistas hablan de acabar con el "régimen del 78", aquellos partidos "están refiriéndose a nosotros", por lo que "no nos podemos poner de perfil". Ha alertado contra el "desafío institucional" y territorial en España.

El dirigente socialista ha señalado que "nosotros somos el régimen del 78, no hay otro" porque "somos los que sobrevivimos al pacto constitucional", observando que "el resto, o no estaba o dejó de estar", de forma que "nosotros hemos generado todo el desarrollo que ha tenido España estos 40 años". Ha dicho que el PSOE ha sido el "pilar básico" de la seguridad, la prosperidad, el crecimiento de las libertades y la protección social, y "no queremos que nos recorten".