Ábalos (PSOE) dice que el PSC es el único "dique institucional" de respeto a la ley y la democracia en Cataluña

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que los alcaldes del PSC son el único "dique institucional" de respeto a la Ley y a la Democracia en las instituciones de Cataluña, para añadir que cuando alguien se salta el pacto de convivencia establecido "no puede reclamar ningún tipo de Democracia ni de convivencia alguna".

En este sentido, Ábalos rechazó a aquellos partidos que no definen su postura sobre el 1-O y a los políticos que les encanta "quedar bien siempre". "¿Están por el referéndum o no están?, ¿están por la unidad de España o no están?... No me parece bien que unos digan que están en contra de la independencia pero que quieren un referéndum ilegal".