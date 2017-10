ANC y Òmnium piden aprobar la declaración de independencia

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han defendido este lunes la validez de los resultados del referéndum de este domingo, y han sostenido que Cataluña debe avanzar hacia la declaración de la independencia, que consideran que queda legitimada por estos resultados.

"Sería muy difícil explicar a 2,2 millones de personas que lograron heroicamente llegar a una urna para depositar su voto que, como hubo violencia y tuvieron la suerte de no sufrirla lo suficiente como para que no pudieran votar, el referéndum no es válido", ha aseverado Sànchez en declaraciones a los medios.