Lloveras asegura que el Govern tiene otros locales si no se puede disponer de los habituales

La presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha confiado en que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, facilitará la apertura de los colegios electorales durante el referéndum del 1 de octubre y permitirá así que se pueda votar en la capital catalana, y en los otros ayuntamientos en manos de los 'comuns'.

"Me extrañaría mucho que Colau, con la que he tenido la posibilidad de hablar más sobre este tema, no acabara haciendo posible que Barcelona colabore con este referéndum", ha subrayado.