AMI y ACM presentarán una querella contra Maza por "coacción" a alcaldes

Avisan de que algunas órdenes judiciales a policías locales pueden "poner en riesgo la seguridad"

La AMI y la ACM presentará este viernes una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante el Tribunal Supremo por "coacción y amenazas" a los alcaldes independentistas para que no colaboren con el referéndum de este 1-O, ha anunciado en rueda de prensa la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Ha sostenido que no la han presentado hasta ahora para no interferir en los procedimientos judiciales y que no se interpretara que la querella era por motivos políticos, y que lo han visto necesario después de la resolución Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que "avala que la Fiscalía se está extralimitando".