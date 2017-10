(AM)Feijóo dice que "aplicar o no el 155 depende de los independentistas" y de qué tipo de elecciones convocasen

"Si las elecciones son constituyentes de la República de Cataluña, el 155 es más necesario que nunca; si no, es otro escenario", reflexiona

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que aplicar o no el artículo 155 en Cataluña "no depende del Gobierno" que dirige Mariano Rajoy sino que "de los independentistas". En cuanto a si las elecciones anticipadas lo frenarían, ha replicado que, en sí mismo, "el 155 no tiene nada que ver" con los comicios, por lo que habría que ver qué tipo de convocatoria electoral se formaliza y si previamente se ha dejado sin efecto la declaración de independencia.