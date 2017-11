ADIF adjudica un tramo del soterramiento del AVE en Murcia y dice que ha comenzado donde estaba "proyectado"

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Juan Bravo, ha aclarado que las obras de excavación para practicar el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia se están realizando en el lugar que estaba "proyectado", y ha avanzado que ya se ha adjudicado la redacción del tramo Nonduermas-Sangonera con el soterramiento que lleva emparejado.

Contreras ha valorado positivamente que ADIF se haya comprometido a que Nonduermas quede incluido en el proyecto de soterramiento, de forma que habrá un nuevo proyecto para su ejecución a continuación, y no ha querido entra a valorar "a qué se debe ese cambio" de criterio.

Con todo, la Plataforma mantiene su postura y pide que el AVE no entre a la ciudad de Murcia hasta que no termine el soterramiento, porque "pudiera ser que, una vez que llegue de forma provisional, sea la solución definitiva". A este respecto, se ha remitido a la situación de "inestabilidad política actual" en Cataluña, ya que "no sabemos qué consecuencias va a tener en el ámbito de todo el Estado".