El cambio a un sistema de cuentas nocionales reduciría la pensión inicial un 15%, según un estudio realizado por el Instituto Santalucía sobre los efectos en la Seguridad Social de la implantación de este sistema en España.

Con el cambio a un sistema de cuentas individuales o nocionales, no habría déficits estructurales porque el sistema estaría en equilibrio, aunque sí podría haber déficits coyunturales. Además, se acabaría el debate del retraso de la edad de jubilación, porque sería el propio individuo el que decidiría cuando retirarse, ya que la edad sería flexible.

"El sistema actual tiene pendientes que cambian bruscamente. Llega un momento en el que cotizar más años no supone un mayor pensión, mientras que el sistema de cuentas nocionales es más equitativo tanto por años cotizados como por edad de jubilación", han asegurado los coordinadores del equipo académico que ha realizado el estudio.

Además, este sistema de cuentas individuales permitiría a todo el mundo hacer previsiones de cuál va a ser la pensión que van a obtener en un futuro de forma "más cierta". Sin embargo, los coordinadores del estudio han dejado claro que el sistema de cuentas nocionales "no garantiza la suficiencia del sistema, pero el actual tampoco lo hace".

"NO ES LA REFORMA DE LAS REFORMAS"

No obstante, el Instituto Santalucía cree que este sistema "no resuelve por sí solo todos los problemas" que tiene en la actualidad y considera que habría que "monitorizar todo lo que va ocurriendo", ya que implantar este sistema "no es la reforma de las reformas ni la única que se podría hacer, pero podría contribuir a dejarlo todo más claro".