Los sindicatos convocan una huelga de 24 horas este martes en Ericsson en protesta por el ERE

El cuarto ERE en cinco años en Ericsson España afectará a 393 trabajadores

La comisión que se encarga de negociar el ERE anunciado a finales de septiembre se ha reunido en seis ocasiones y, según recoge Comisiones Obreras en un comunicado, "no se ha producido avance alguno". Sindicatos y empresa volverán a reunirse este lunes, miércoles y viernes antes de que finalice el periodo de consultas el próximo 10 de noviembre.

"CCOO no puede asumir medidas que no hablen de voluntariedad, por eso reclama, junto a UGT, que no haya ningún despido forzoso. Además, propone medidas adicionales de reducción de costes y alternativas para la adaptación de competencias, así como un plan estratégico de empleo", remarca.