El sector del seguro factura 47.400 millones hasta septiembre, en línea con el año anterior

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas entre los meses de enero y septiembre ascendieron a 47.404 millones de euros, un 0,03% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).

De este importe total, 25.540 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 21.863 millones restantes al de vida.

Al cierre del tercer trimestre, la facturación del ramo de no vida se ha incrementado un 3,83% en relación al mismo periodo del año anterior, gracias al "tirón" de todas las líneas de negocio, en particular de las pólizas denominadas 'resto no vida' y de salud, según informa Unespa.