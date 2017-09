Las menores plusvalías lastran un 27% el resultado semestral de las empresas no financieras

El resultado de las empresas no financieras registró una contracción del 26,8% durante los seis primeros meses del año en comparación con el incremento del 14,6% experimentado en el mismo período del ejercicio anterior, según datos del Banco de España.

Este retroceso contabilizado durante el primer semestre del año en el resultado de las empresas no financieras se explica por el impacto negativo del curso de las partidas no recurrentes, con motivo de las menores reversiones por deterioro y al descenso de las plusvalías, asociadas, en ambos casos, a activos no financieros.