La oposición en bloque afea al PP la poca eficacia de la segunda oportunidad y exige medidas más profundas

Los partidos de la oposición han criticado este martes en el Pleno del Congreso la escasa eficacia de la normativa sobre segunda oportunidad aprobada por el Gobierno del PP en 2015, y ha reclamado profundizar en varias de sus medidas, facilitando, entre otras medidas, las quitas de deuda y la dación en pago.

En su intervención, el diputado Rodrigo Gómez García ha lamentado que los jóvenes no busquen emprender dadas las "consecuencias negativas" que, en caso de fracaso, puede acarrear "para el resto de su vida". "Nuestros autónomos y emprendedores no quieren ayudas, ni subvenciones, sino que los poderes públicos no se lo pongan más difícil", ha aseverado.