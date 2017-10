La oposición pide al Gobierno que negocie con los sindicatos un nuevo acuerdo para subir las pensiones

Unidos Podemos, PDeCAT y PNV apoyan la moción del PSOE para garantizar el poder adquisitivo de estas prestaciones

Asimismo, Peña ha pedido al Gobierno que cuide los ingresos del sistema, y no tanto sus gastos, pues si compromete el mantenimiento del gasto en pensiones en el futuro, con un previsible aumento del número de pensionistas, la pérdida de las prestaciones es inevitable: "Blanco y en botella", ha dicho.

Por su parte, la diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha argumentado que la Seguridad Social "no puede tratarse como un mero mecanismo contable", y ha pedido al PP que no utilice al Pacto de Toledo como "excusa para no hacer nada".