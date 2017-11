El número de 'ninis' cae un 14,5% desde 2015 y se sitúa en niveles precrisis, según Asempleo

El número de jóvenes que ni estudia ni trabaja, conocidos como 'ninis', se ha reducido un 14,5% desde 2015 en España, gracias a la recuperación económica, según la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo.

En concreto, desde hace dos años, en España el número de 'ninis' activos (jóvenes que no estudian, ni trabajan, pero están en búsqueda de empleo) ha crecido en 120.000 personas, mientras que el número de 'ninis' inactivos (jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni aspiran a ello) ha caído en 32.000 jóvenes.

No obstante, pese a que al número total de jóvenes que ni estudian ni trabajan se ha reducido desde 2015, si se observa de forma desglosada, según el estudio de Asempleo, se puede ver como el número de 'ninis' inactivos ha crecido un 24%.

Cruañas también ha apuntado que "es vital" romper el círculo vicioso en el que "los jóvenes no tienen empleo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque nadie les da un empleo". Bajo su punto de vista, una de las formas de romperlo es que los jóvenes adquieran experiencia de todo tipo.