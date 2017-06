El coste laboral medio de las empresas por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.481,75 euros en el primer trimestre de 2017, sin variación respecto al mismo periodo de 2016, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron en el primer trimestre de este año los 652,62 euros, con un aumento interanual del 0,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 590 euros, un 0,3% más que en el primer trimestre de 2016.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que subieron un 0,8% en tasa interanual, debido al incremento de las prestaciones sociales directas, en contraste con el retroceso experimentado por las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, descendieron un 9% en tasa interanual.