El 55% de los inversores internacionales no consideran Cataluña destino de inversión por la crisis política

El 15% de los inversores encuestados reducirá ligeramente sus inversiones en España dado el contexto de incertidumbre política

El 55% de los inversores internacionales "no va a tener en cuenta" a Cataluña como destino de inversión mientras se mantenga la situación de incertidumbre política, de acuerdo a la última actualización del informe 'Spain as an Investment Opportunity' elaborado por Kreab.