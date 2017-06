La entrada de un nuevo inversor o la ampliación de capital, posibles alternativas para Duro Felguera

El presidente de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, ha profundizado este jueves, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, en el proceso negociador que la compañía mantiene abierta con entidades bancarias. La posibilidad de la entrada de un nuevo inversor o una ampliación de capital no se descartan, según ha explicado tras la celebración de la junta de accionistas de Duro Felguera.

El escenario afecta a la compañía porque, a pesar de que sigue logrando nuevos contratos, Del Valle señala que los clientes demandan garantías de una liquidez que hoy por hoy no es la mejor. No obstante todos los trabajadores siguen cobrando puntualmente. "Tenemos estrecheces de liquidez, pero eso no significa que no tentamos dinero; son dos cosas diferentes", ha apuntado.