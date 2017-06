El gobierno alerta de posible publicidad engañosa en inversiones que se venden como renta fija ligados a proyectos de energías verdes. "Me preocupa que el sector energético se venda como un producto financiero", ha declarado Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. El gancho de estos productos es que ofrecen una rentabilidad de hasta el 7,5% durante 30 años. ¿Quién no querría ganarle eso a sus ahorros en este contexto de tipos de interés tan bajos?

Sin embargo, estos supuestos bonos no tienen la rentabilidad garantizada y además los inversores se arriesgan a perder todo su dinero, ha alertado Nadal durante la inauguración del seminario en Santander organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA. "No es una inversión adecuada para pequeños inversores sino para gente que conozca bien la regulación. Hemos detectado estas ofertas en los últimos días y estamos viendo qué se puede hacer, pero quien tiene la potestad de ver si se vende como un producto financiero algo que no lo es competencia del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".