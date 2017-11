No facilitar datos personales y no firmar documentos en el momento, consejos de OCU para evitar fraudes a domicilio

EUROPA PRESS

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), junto con la AECOSAN, ha puesto en marcha la campaña informativa 'no en mi puerta' con el fin de que los consumidores tengan en cuenta una serie de recomendaciones cuando se encuentren con un caso de comercialización puerta a puerta, como no facilitar datos personales al comerciante y no firmar documentos al momento, entre otros.

Según ha informado, un estudio realizado por la organización revela que el 33% de los nuevos contratos de electricidad, el 3% de los de gas y el 52% de los combinados se realizan a través de la comercialización puerta a puerta, y que, en muchos casos, los consumidores no son conscientes de lo que finalmente terminan contratando, especialmente cuando el comercial ofrece al usuario un descuento sobre su tarifa habitual.

Por ello, también recomienda, antes de recibir a un comercial en casa, saber qué tarifa se está pagando y con qué condiciones, para así poder rebatir cualquier intento de engaño. Si no se tiene claro, considera que lo más prudente es no abrir ni entablar conversación.

Asimismo, señala que es importante solicitar que dejen la propuesta por escrito para mirarla con calma, así como no permitir que un desconocido examine las facturas. Si la oferta planteada es interesante, recomienda llamar a la compañía que dice representar el comercial para comprobar que su representación y oferta son ciertas.

Así, recuerda que los consumidores cuentan con un plazo de catorce días naturales para ejercer su derecho de desistimiento para este tipo de ventas, es decir, disponen de catorce días para poder echarse atrás y anular la compra o la contratación si, una vez realizada, se lo han pensado mejor y no quieren seguir adelante. Además, no tienen que justificar los motivos por los que anulan el contrato.

Por último, para informar sobre estas y otras recomendaciones, OCU ha puesto a disposición de todos los consumidores una mini guía con consejos para evitar engaños, abusos y malentendidos en las contrataciones realizadas fuera de los establecimientos comerciales.