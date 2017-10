La exportación de frutas y verduras posiciona a España como principal proveedor de Europa

Los puertos de Ferrol, Marín y Vigo despliegan su oferta logística en Fruit Attraction

En el stand 'Ports of Spain' y bajo el lema 'Connecting the world to fresh food', catorce Autoridades Portuarias (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Marín y Ría de Pontevedra, Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo) ofrecerán almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, puntos de inspección fronteriza, más de 300.000 metros lineales de atraque y conexiones con cualquier puerto del mundo.