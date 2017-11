Los españoles, "preocupados" por su jubilación aunque solo el 28% ahorra para ese momento, según BBVA

La V Encuesta de BBVA sobre la Jubilación y los Hábitos de Ahorro dice que 7 de cada 10 españoles querrían adelantar su jubilación

En general, en España el porcentaje de ahorradores ha subido en los últimos años al pasar del 43% en 2014 al 55% en 2017, un incremento que BBVA atribuye a la mejora de la economía. Asimismo, se pone de manifiesto que se ahorra una cantidad mayor de dinero. Además, de ese 45% que no ahorra, siete de cada diez señala que no lo hace porque no tiene capacidad para ello y los tres restantes, si cuenta con capacidad económica pero no lo hace.